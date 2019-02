Un réseau démantelé après une série de cambriolages à la voiture-bélier dans le nord de l'Yonne

Entre début novembre 2018 et fin janvier 2019, une quinzaine de faits avaient été commis dans le nord de l'Yonne, avec des modes opératoires similaires : vol de véhicule, casse à la voiture-bélier et incendie du véhicule volé. Trois individus sont en détention provisoire, un quatrième est recherché.

Ce sont des cambriolages qui ont marqué le nord de l'Yonne ces dernières semaines : à l'Intermarché de Cheroy, chez un garagiste de Villeneuve-la-Guyard, dans des bureaux de tabac à Pont-sur-Yonne et Egriselles-le-Bocage. Tous auraient été commis par un même réseau.

Des 4x4 utilisés comme voiture-bélier

Les cambrioleurs procèdent à chaque fois de la même manière. D'abord, c'est un 4x4 qui est volé chez un particulier, de préférence des véhicules des années 1990, faciles à voler et solides. Puis la voiture est projetée contre un commerce pour commettre l'effraction. Après le vol, cette dernière est incendiée loin du lieu de cambriolage afin d'éliminer les traces.

Une identification à partir de traces de sang

Sauf que des traces ont quand-même été retrouvées, notamment une trace de sang qui a permis l'identification d'un individu au casier judiciaire conséquent, connu pour des vols à main armée et des violences aggravées.

La gendarmerie crée le groupe de travail "SUV89"

Face à la multiplication des cambriolages, la compagnie de gendarmerie de Sens décide de créer un groupe de travail le 24 décembre 2018, intitulé "SUV89". Le colonel Nicolas Nanni détache cinq militaires qui se consacrent exclusivement à ce dossier. Les enquêteurs font également appel à gendarme spécialisé dans l'analyse des réseaux ainsi qu'à des gendarmes de Dijon chargés de l'observation physique.

Trois interpellations

Le 29 janvier 2019, trois individus sont interpellés simultanément à leurs domiciles situés dans le nord de l'Yonne. Un quatrième n'a pas été trouvé chez lui et fait actuellement l'objet de recherches. Les trois mis en cause ont été mis en examen pour quatorze faits de vol et destruction et association de malfaiteurs. Ils ont été placés en détention provisoire.

200.000 euros de préjudice estimé

L'enquête se poursuit car les perquisitions ont permis de découvrir onze autres véhicules volés. Le préjudice total pour les victimes est évalué à 200.000 euros.

La gendarmerie mobilisée malgré le mouvement des gilets jaunes

Le colonel Nicolas Nanni rappelle que les faits ont été commis durant une période de forte activité commerciale avec les fêtes de Noël mais aussi de forte mobilisation sociale. Les malfaiteurs pouvaient penser que la gendarmerie serait accaparée par les gilets jaunes.