Un réseau familial de trafic de drogue démantelé à Montpellier et Carcassonne

Un réseau de trafiquants de drogue a été démantelé à Montpellier et Carcassonne. Mardi 25 avril, lors de interception du convoi transportant 41 kilos d'herbe de cannabis près du Boulou, un des véhicules a foncé sur les policiers.

C'est le fruit d'une collaboration de plusieurs mois entre les gendarmes de l'Hérault dont la compagnie de Castelnau-le-Lez et les policiers du SRPJ de Montpellier qui a permis de démanteler un important réseau de trafiquants de drogue , un réseau familial réparti entre Montpellier et Carcassonne.

Un des véhicules des trafiquants a foncé sur les policiers

Après des mois d'enquête, de surveillance, avec les moyens utilisés pour la grande délinquance- géolocalisation, écoute téléphonique - mardi 25 avril, un convoi de trois voitures est intercepté par les policiers du SRPJ avec le soutien de policiers de la Brigade de Recherche et d'Intervention près du Boulou et de Céret dans les Pyrénées-Orientales. Dans la voiture porteuse, ils ont découvert dans des sacs plastique soudés, 41kilos d'herbe de cannabis. Lors de l'interception, l'un des véhicules a foncé sur les policiers qui n'ont pas été blessés. La voiture a finalement été immobilisée, une information judiciaire pour tentative de meurtre a été ouverte contre les deux occupants par le parquet de Perpignan.

Dans le même temps, des interventions et perquisitions étaient menées dans un quartier excentré de Montpellier à la limite de Castelnau-le-Lez avec la collaboration des hommes du RAID, et dans l' Aude à Carcassonne et Trèbes. Au total neuf hommes, agés de 20 à 30 ans ont été arrêtés. 22.000 euros, sept armes dont une réplique de kalachnikov et huit voitures ont été saisis.

Gendarmes et policiers ont découvert lors de leur enquête que ce réseau familial faisait jusqu'à deux voyages par semaine en Espagne pour s'approvisionner en herbe de cannabis, drogue qui était écoulée très rapidement à Montpellier et à Carcassonne.