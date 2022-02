Un réseau local de prostitution démantelé à Nîmes dans le Gard

Un réseau local de prostitution démantelé à Nîmes. Huit de ses membres - des Gardois - ont été mis en examen pour proxénétisme en bande organisée, blanchiment et aide aux séjours. Trois d'entre eux, dont une femme, ont été écroués. Une affaire rondement menée par les policiers nîmois de la sécurité publique du Gard en collaboration avec la PAF (police aux frontières) et le GIR (groupes interministériels de recherches). Le réseau prostituait une trentaine de jeunes femmes originaires de Guinée Equatoriale. Une enquête qui a en outre permis d'importantes saisies.

"Sordide, mais lucrative exploitation."

On les retrouve aux bords des routes à la périphérie de l'agglo et même jusqu'au Vigan, dans les rues de Nîmes, des hôtels, des appartements, en Airbnb. Elles fuient la misère, arrivent en Espagne et sont convoyées dans le Gard. Une sordide exploitation. Le noyau dur, des Gardois. Trois dont une femme écroués. Le transporteur, le proxénète et le logeur. Sordide turn-over, jusqu'à trente femmes exploitées générant chacune 2.000 euros par mois qui vont au réseau, 350 euros pour elles-mêmes.

Sordide exploitation mais très lucrative.

Sordide, mais très lucratif. D'ailleurs ont été saisis, 260.000 euros en liquide et sur des comptes bancaires, une voiture de grosse cylindrée, deux immeubles des rues de la Baume et Bachalas à Nîmes devraient l'être également. Démantelé le réseau et taper aussi au portefeuille. Des saisies qui devraient avoisiner le 1/2 million d'euros une fois le dossier totalement bouclé. Les jeunes femmes pour l'essentiel sont toutes reparties en Espagne.

"Un réseau local, mais bien organisé."

Des jeunes femmes (dans les 25 ans en moyenne) prises en charge en Espagne (d'où la mise en examen pour aide au séjour) et acheminé jusqu'à Nîmes où elles se livrent à la prostitution dans des conditions par nature inhumaine mais aussi matérielles sordides, (des appartements de type marchands de sommeil). Le démantèlement du réseau est le fruit d'une enquête qui a démarré par les signalements de maires excédés par la prostitution aux abords de leurs villages (saisie de la PAF), puis la sécurité publique du Gard et enfin le GIR a apporté sa technicité en matière de saisie.