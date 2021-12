Un réseau de proxénétisme dans des salons de massage démantelé grâce à une enquête débutée à Limoges

Cinq salons de massage, dont un à Limoges, ont été démantelés au mois de juin dernier pour avoir exploité des travailleuses du sexe d'origine asiatique. Un coup de filet qui a été possible grâce à une enquête débutée à Limoges par les services de la police judiciaire.

Une enquête limougeaude qui révèle un réseau

A la fin juin 2020, la PJ de Limoges enquête sur ce salon de massage du centre-ville, pour des faits de travail du sexe dissimulé. Des femmes d'origine asiatique pratiquent en plus des prestations légales et officielles, des massage "avec finition" ou "avec fellation", payés entre 30 et 50 euros. Rapidement, les recherches semblent révéler un réseau plus vaste, s'étendant au-delà de la capitale limousine.

La police judiciaire de Limoges collabore alors avec l'Office central pour la répression de la traite des être humains, géré par la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux. La suite de l'enquête permet de remonter jusqu'au couple de gérants du salon. Ces Orléanais, un Français de 60 ans et une Chinoise de 49 ans, sont à la tête de plusieurs établissements. Cinq salons sont démantelés : celui de Limoges donc, et quatre autres à Troyes, Tours, Saint-Nazaire et Saint-Jean-de-Braye. Les prestations illégales leur auraient rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros en un an.

Une vingtaine de victimes, pas de dépôt de plainte

Le couple est interpellé le 5 juin, ainsi qu'un Parisien de 60 ans, qui servait de prête-nom pour les démarches administratives, et un webmaster de 60 ans qui organisait le recrutement des victimes sur les réseaux chinois. Tous ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs. Le couple à la tête du réseau a aussi été placé sous contrôle judiciaire.

Sur l'ensemble des salons démantelés, les enquêteurs ont pu recenser une vingtaine de victimes, des femmes âgées de 25 à une cinquantaine d'années. Aucune d'entre elles n'a déposé plainte. "Pour la plupart, elles n'imaginent pas que la prostitution soit illégale" explique Anthony de Freitas, commissaire divisionnaire et directeur territorial de la police judiciaire de Limoges. Il précise également qu'elles étaient hébergées de manière rudimentaires, et sous-payées "mais il n'y avait visiblement pas de violences ou de pression envers elles."

Le salon de Limoges "indépendant"

"L'activité était très rémunératrice et assez facile à mettre en place" explique Anthony de Freitas, qui précise que le couple venait récupérer directement l'argent sur place et envoyait les victimes dans les différents salons. Il envisageait aussi d'ouvrir d'autres établissements.

Celui de Limoges, en revanche, avait été repris par une femme Chinoise habitante du Limousin depuis plusieurs mois, et avait continué l'activité illégale de manière "indépendante". "Il y avait quand même une baisse d'activité avec la crise sanitaire" précise le patron de la PJ.

Interpellée ce jeudi, la gérante a été placée en garde à vue puis relâchée. Elle est convoquée en début d'année prochaine devant le tribunal de Limoges.