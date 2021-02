Un réseau qui cambriolait les poids-lourds démantelé dans notre région

Début février, 13 personnes ont été interpellées que ce soit en Belgique et dans la métropole lilloise dans le cadre d'une enquête conjointe autour d'un réseau criminel qui cambriolait des poids-lourds, pour un préjudice de plus d'un million d'euros d'après l'AFP. Coordonnée entre la police judiciaire française et son homologue belge, l'opération "constitue le dénouement d'une enquête initiée en octobre sous l'égide du parquet de Lille, suite au constat de la recrudescence des vols commis dans des camions de marchandises stationnés sur les aires d'autoroute situées le long de la frontière", explique la police judiciaire du Nord dans un communiqué.

Electro-ménager, produits cosmétiques, vélos, trottinettes électriques

C'est un réseau structuré, localisés en Belgique, les commanditaires "se rendaient régulièrement sur les aires de repos transfrontalières et effectuaient des repérages", avant de solliciter "une équipe d'une dizaine de voleurs", détaille la Police Judiciaire. "Les marchandises volées étaient ensuite rapidement évacuées dans des véhicules utilitaires volés et maquillés", précise-t-elle." Suite à un dernier vol sur l'aire d'autoroute de Saint-Aybert dans le Nord dans la nuit du 2 au 3 février, sept personnes ont finalement été interpellées dans la métropole lilloise, par la Police Judiciaire et la brigade de recherche et d'intervention de Lille. Simultanément, quatre autres personnes, soupçonnées d'être les commanditaires, étaient interpellées à Charleroi en Belgique par la Police judiciaire fédérale de Mons-Tournai. Immédiatement après, "le receleur et le logisticien présumés de l'organisation" ont également été interpellés dans la banlieue lilloise, ajoute la Police Judiciaire. Lors de perquisitions, les enquêteurs ont découvert "de nombreuses palettes d'aliments, d'électro-ménager, de produits cosmétiques, de chaussures, de vélos et de trottinettes électriques". Samedi, les neuf personnes interpellées dans le Nord, âgées de 26 à 42 ans, ont été présentées au parquet, mises en examen et placées en détention provisoire. "Les 4 commanditaires présumés, interpellés à Charleroi, ont également été placés en détention en Belgique", précise la PJ. "Il s'agit d'un phénomène suffisamment rare pour être souligné", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête, rappelant l"importance de la collaboration" entre les policiers français et belges. (AFP)