Un résident d'un EHPAD de Périgueux est porté disparu en Dordogne

Un résident de l'EHPAD Parrot à Périgueux est porté disparu. Cet homme qui souffre de la maladie d'Alzheimer est parti de l'établissement lundi après-midi et depuis il est introuvable. La famille de Pierre a signalé sa disparition au commissariat de Périgueux qui a lancé des recherches et un avis pour disparition inquiétante.

ⓘ Publicité

Le jour de sa disparition, il portait un tee-shirt bleu avec des motifs ananas - Famille

Un tee-shirt bleu et un pantalon beige

Au moment de sa disparition, Pierre portait un pantalon beige avec un tee-shirt bleu avec des motifs ananas et des mocassins beiges. Il a des lunettes et les cheveux gris très courts. Il mesure 1,80 m pour environ 88 kilos. Son épouse précise qu'il "présente bien" et qu'au premier abord, on ne peut pas deviner qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer.