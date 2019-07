Un ressortissant roumain aide la police de Poitiers à interpeller l'un de ses compatriotes !

Poitiers, France

Les policiers de Poitiers sont avertis d'un vol de voiture dans l'après midi. Le voleur, âgé de 15 ans, et recherché depuis trois mois pour s’être évadé d'un centre éducatif fermé s'empare des clefs en entrant dans une maison. Le vol est rapidement signalé et la voiture repérée trois heures plus tard sur la rocade de Poitiers. Il est alors 20h30. Plusieurs équipages de voitures de la police se mettent en chasse. Ils réussissent à le coincer au niveau de l'avenue de Paris non loin de l'ancienne station d'épuration. Un policier jette une mini herse sous les roues de la voiture pour stopper le véhicule.

Le voleur saute dans le Clain

La voiture qui a les roues avant et arrière gauche crevées roule quelques centaines de mètres avant de s'arrêter. Le voleur sort aussitôt, traverse la route, escalade un mur le long du Clain et se laisse retomber "quatre-cinq mètres plus bas," témoigne Pierrick Renoux, le policier qui dirige la poursuite. "Il s'est relevé aussitôt sans avoir mal et s'est ensuite jeté dans le Clain". Le malfaiteur particulièrement déterminé traverse la rivière. Le temps de faire le tour, les policiers le perdent de vue.

Un témoin providentiel

Mais un pêcheur, prénommé Bogdan, est témoin de la scène du début jusqu'à la fin. Bogdan tente de le poursuivre sans succès "parce je voulais aider la police à l'attraper" mais arrive à le repérer dans un buisson à la sortie de l'eau. Pour l'anecdote, sachez que Bogdan a au départ été pris pour un complice du voleur et il a donc été menotté avant de pouvoir se faire comprendre et donc permettre l'arrestation.

La remise de la médaille de la police par le commandant divisionnaire Jean Christophe Merle sur les lieux de l'interpellation © Radio France - Baudouin Calenge

Pour son geste, le commandant divisionnaire Jean-Christophe Merle lui a remis la médaille de la police sur les lieux de son "exploit".