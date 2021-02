Un restaurant clandestin découvert à Roubaix

Une dizaine de clients ont été surpris dimanche soir dans un restaurant ouvert illégalement à Roubaix. Ils ont été verbalisés pour non-respect du couvre-feu et non port du masque.

C'est le voisinage qui a alerté la police : une dizaine de clients ont été surpris ce dimanche soir par la police à l'Afrikan Corner, un restaurant situé avenue Jean-Baptiste Lebas, à Roubaix. Le volet de l'établissement était entrouvert. Quand les policiers sont entrés, ils ont surpris une dizaine de clients présents. Ils ne portaient pas le masque. Certains étaient attablés, d'autres au comptoir en train de consommer de l'alcool.

Tous les clients présents verbalisés

Ils ont tous été verbalisés pour non port du masque et non respect du couvre-feu. Le serveur présent travaillait là illégalement. Le propriétaire des lieux, qui n'était pas présent, est convoqué par la police pour "travail dissimulé".

Cinq jours avant, le mardi 26 janvier, la police municipale était intervenue dans une crêperie à Roubaix et avait découvert à l'étage 16 personnes, cachées dans une salle obscure. Le gérant aurait visiblement transformé son établissement en bar à chicha clandestin.