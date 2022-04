Un restaurant d'entreprise en feu à Alençon : pas de blessé mais près de 40 personnes évacuées

Ce mercredi 13 avril vers 17 heures, un incendie s'est déclaré dans un restaurant d'entreprise situé au 52, boulevard du Premier Chasseurs à Alençon, près de la chambre d'agriculture de l'Orne. Quarante personnes environ ont été évacuées mais aucune d'elle n'a été blessée. Ces dernières étaient dans des bureaux à proximité, il n'y avait personne dans l'établissement touché.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers et six engins ont été engagés pour maîtriser les flammes. Les dégâts se sont limités au restaurant et sont principalement liés aux fumées. L'origine du feu n'est pas connue.