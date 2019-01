Un restaurant ravagé par les flammes dans le Vignoble nantais

Les dégâts sont importants au restaurant "le Hall Saint-Lazare" du Loroux-Bottereau. Le feu a pris peu après 14h. Les 100 m² de la toiture se sont embrasés. Le patron et son épouse ont été hospitalisés pour des examens.

Le Loroux-Bottereau, France

Les dégâts sont importants au restaurant "le Hall Saint-Lazare" du Loroux-Bottereau dans le Vignoble nantais. Le feu a pris peu après 14h. Les 100 m² de la toiture se sont embrasés. Le patron et son épouse ont été hospitalisés pour des examens. Lui a inhalé de la fumée, elle a fait un malaise.

A 16h30 une quarantaine de sapeurs-pompiers restaient mobilisés.

Le restaurant se trouve en lieu et place de l'ancienne mairie et jouit, selon le "Petit Futé", Tripadvisor et Michelin d'une très bonne renommée.