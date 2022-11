Belfort : la gérante d'un bar de la place d'Armes agressée dans son établissement

A Belfort, la gérante du bar les Marronniers sur la place d'Armes compte déposer plainte après avoir été agressée dans son établissement, lundi soir vers 23h30.

Elle a publié un extrait de la vidéosurveillance sur sa page Facebook . Sur cette vidéo qui dure 30 secondes on voit un homme pousser la porte des Marronniers. La patronne s'avance et reçoit un violent coup de pied dans le ventre. Elle tombe à terre au milieu de ses tabourets, se relève et sort sur le trottoir où la discussion se poursuit avec l'auteur du coup. Fin de la vidéo.

La gérante du bar raconte qu'elle a ensuite reçu sur le trottoir de nouveaux coups de pieds au ventre, dans les côtes et au visage. Hospitalisée dans la nuit, elle a pu sortir quelques heures plus tard. Elle dit souffrir d'une blessure à la main, de violents maux de têtes et de diverses douleurs à la nuque, aux jambes et au dos.

Selon elle, c'est le patron du restaurant d'à côté, installé depuis environ un an, qui l'aurait frappée. Elle affirme qu'il la provoque régulièrement. Le restaurateur mis en cause, lui, refuse de commenter la vidéo. Il dénonce une mise en scène pour faire le buzz. Selon lui, sa voisine, coutumière des coups d'éclats, aurait ce soir là insulté son serveur et lui aurait jeté un verre au visage avant d'en lancer un deuxième sur sa vitrine.

La police a ouvert une enquête et elle attend maintenant les plaintes des protagonistes. Le restaurateur affirme que son serveur a déjà déposé plainte et que lui même compte le faire ce jeudi. La gérante du bar a elle aussi l'intention de porter plainte une fois qu'elle aura vu son médecin. En attendant elle compte rouvrir son bar dès ce jeudi matin.