Un restaurateur de Montpellier en grève de la faim pour dénoncer un "acharnement administratif"

Il avait déjà fait une grève de la faim de huit jours en 2021 à cause d'une fermeture administrative. Le gérant du restaurant Avva Garden à Montpellier a entamé une nouvelle grève de la faim le 30 mai. Jérôme Lacoste affirme que son établissement est victime d'un "acharnement administratif" de la part de la mairie et de la préfecture pour faire fermer l'établissement. Il s'installe donc tous les jours devant l'hôtel de ville de Montpellier pour interpeller la justice.

Le restaurateur dit ne plus supporter les pressions incessantes, par le biais de courriers recommandés : "Quand ce n'est pas la préfecture, c'est la mairie", raconte-t-il. Ce qui lui est reproché, ce sont des soirées organisées les week-ends dans l'établissement. "Après le repas, on a un DJ pour mettre l'ambiance", concède Jérôme Lacoste. "Ils nous disent qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais on a une circulaire interministérielle qui dit que lorsqu'on est en possession de la licence spectacle, on peut mettre l'ambiance après le repas, sans pour autant être reclassé en salle de danse ou cabaret."

La mairie rétorque que pour continuer à organiser ces soirées, il faut demander un changement de catégorie avec une mise aux normes du lieu. "En tant qu'établissement recevant du public, il y a une réglementation à respecter", ajoute la mairie.

Jérôme Lacoste a porté plaine contre X en octobre 2021, et saisi la juge d'instruction en novembre 2022, mais ses démarches sont restées sans réponse. Au septième jour de sa grève de la faim, le restaurateur confie qu'il "y a des haut et des bas". "Il y a des jours où je me sens pas trop mal, et d'autres où j'ai de très forts maux de tête". Il réclame donc une réponse du procureur de la république à sa plainte et que son dossier soit instruit.