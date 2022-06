"On m'a demandé de rien dire" : après un blackface à Poitiers, le restaurateur accuse la police municipale

La polémique continue à Poitiers. Un mois après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un "blackface", une personne grimée en Noir, en terrasse d'un restaurant, le gérant de l'établissement affirme sur France Bleu Poitou, vendredi 24 juin, que ce sont des jeunes diplômés de la police municipale qui se sont réunis ce jour-là. Mickael Taylor assure même qu'on lui a intimé de ne rien dire. "On m'a demandé par SMS de ne rien dire, et des policiers municipaux m'ont pris à partie lors de la fête de la musique", explique-t-il. "Ils m'ont demandé d'arrêter de parler aux médias parce que ça créait une polémique et qu'il ne fallait pas que je parle de tout ça."

"Pourtant je l'ai dit à plusieurs reprises", explique le restaurateur. "Mais certaines personnes n'ont pas voulu remarquer que c'étaient bien des futurs policiers municipaux. Ça m'a choqué parce que j'aurais bien aimé que la personne concernée vienne avec moi pour expliquer ce qu'il s'est passé. Je suis la seule personne à être critiquée, harcelée et menacée." Mickael Taylor affirme qu'il a déposé plainte mais qu'aucune suite n'a été donnée.