Un restaurateur marseillais interpellé après avoir servi des clients à table

La police est intervenue ce jeudi vers 13h30 dans un restaurant de la rue d'Endoume à Marseille. Plusieurs dizaines de clients étaient à table. Selon le journal la Provence, 32 ont été verbalisés.

Le patron de l'établissement a été interpellé et placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. "Il a été libéré, explique Me Pierre Bruno, son avocat. Parce que personne ne peut dire que dans ce restaurant quelqu'un avait le Covid. Donc la mise en danger n'existait pas".

"Mon client n'y arrive plus, ajoute l'avocat. Il a trois enfants et paie le malheur qui est sur lui depuis le mois de mars. C'est un restaurant de quartier et d'habitués. Tout le monde lui demandait de servir. Et il a ouvert".