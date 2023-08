Un restaurateur mayennais divulgue le numéro de téléphone d'un client qui lui pose un lapin

Un restaurateur mayennais pousse un coup de gueule sur le réseau social Instagram. Thomas Craipeau est le gérant du Beyel à Origné, entre Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne. Dimanche 27 août, ce cuisinier avait une réservation pour une table de 10 personnes. Mais le groupe ne s'est jamais présenté le midi et n'a ensuite jamais répondu aux nombreux appels du restaurateur. Thomas Craipeau n'en revient toujours pas. "Je n'ai jamais eu aucune nouvelle, aucune excuse de ces gens. J'estime que quand on prévoit de venir à dix personnes, il y a un moment où il y a une des dix personnes qui est capable de prévenir s'il y a une annulation. Ce que je peux comprendre. On peut tout savoir des soucis, des accidents, des problèmes familiaux, etc, mais là, je n'ai pas eu de nouvelles, donc je trouve, c'est quand même très malpoli", s'indigne-t-il.

ⓘ Publicité

"Je sais que c'est répréhensible par la loi"

Évidemment, le fait de divulguer publiquement le numéro de téléphone mobile d'une personne peut s'apparenter à une atteinte au droit de la vie privée. Thomas Craipeau en a bien conscience : "Je sais que je n'ai pertinemment pas le droit de le faire. C'est répréhensible par la loi. Mais les gens qui font ça se sentent aussi, entre guillemets, un peu intouchables et se disent qu'ils sont protégés. Donc, *si j'affiche son numéro, c'est avant tout et surtout pour protéger mes collègues restaurateurs."

Pour ne plus avoir à faire face à ce genre d'expérience, Thomas Craipeau pense aussi à une autre solution : "Ce qu'on voit de plus en plus, c'est le fait de demander des arrhes, des acomptes lors de réservations, pour être sûr que le client s'engage et qu'on n'ait pas trop de pertes", explique-t-il.