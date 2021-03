Un restaurateur toulonnais propose d'aider l'homme qui l'a cambriolé à sa sortie de prison

"Venez me voir, je vais vous aider" a lancé Philippe Laurentz, le patron du Red Barn, un restaurant situé sur le port de Toulon à l'adresse d'un jeune homme de 21 ans qui comparaissait mercredi dernier devant le tribunal correctionnel de Toulon pour le cambriolage de son établissement deux jours plus tôt.

"Ma première réaction quand je suis arrivé trente minutes après l'appel de la police a plutôt été de leur signaler que s'ils mettaient en face de moi les individus, j'aurais une réaction un peu violente presque à la limite de me faire justice moi-même, en ayant en tête qu'aujourd'hui il y a un sacré laxisme de la part des juges" explique Philippe Laurentz.

Yann sortait de prison la veille quand le 4 mars, il va repérer les lieux dans la soirée, et déclenche une première fois l'alarme. Puis 4 jours plus tard, il met son projet à exécution, pénètre dans l'établissement, déclenche l'alarme, mais remplit quelques sacs qu'il a préalablement pris avec lui, de bouteilles. L'arrivée d 'un équipage de policiers le fait fuir avec son complice, mais ils seront interpellés peu de temps après.

A la barre du tribunal correctionnel de Toulon, Yann, 21 ans, 21 mentions au casier judiciaire, s'excuse de son comportement et dit "qu'il a envie de s'en sortir mais que personne ne bouge autour de lui". "Je l'ai pris aux mots et je lui ai dit de venir me voir à sa sortie de prison. Il y a pleins d'aides qui sont possibles, quand on a envie de s'en sortir. Evidemment, il faut pouvoir rencontrer les bonnes personnes. C'est pas une parole en l'air. La balle est dans son camp. J'attends qu'il vienne me voir et dans ces cas là, je respecterais mes engagements".

Le tribunal correctionnel de Toulon a condamné en comparution immédiate le jeune Yann à 6 mois de prison, et comme il avait un reliquat de sursis de 2 mois, il a donc été incarcéré. Mais cette main tendue n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. "Il l'a pris avec émotion car c'est un jeune qui vient d'un milieu un peu compliqué, donc pour lui, c'est vraiment la première fois qu'on lui tend la main. Il m'a dit qu'il s'y rendrait et qu'il tenterait de faire suite à cette proposition. C'est une offre de réinsertion. Si demain, je fais une demande d'aménagement, que j'ai une promesse d'embauche, le dossier prend inévitablement une autre tournure en terme de crédibilité pour permettre à mon client de retourner à la vie normale" commente Me Morgan Daudé-Maginot, l'avocat du jeune cambrioleur.