Un retraité condamné à Toulon pour braconnage de rouges-gorges

Cet ancien agriculteur installé au Revest est condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis et 25.000 euros d'amende. Le tribunal correctionnel de Toulon juge le retraité coupable de braconnage de rouges-gorges. L'homme aurait piégé et tué jusqu'à 5.000 oiseaux par an de cette espèce protégée.