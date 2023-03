Un retraité de 65 ans condamné pour trafic de drogue à Pertuis

L'histoire a tout "d'un bon épisode Netflix", résume l'avocate du retraité. L'homme de 65 ans a été condamné à cinq ans de prison ferme ce mercredi. Il était jugé devant le tribunal correctionnel d'Avignon après la saisie de 3,7 kilos de cocaïne lundi par les gendarmes pour une valeur marchande de près de 300.000 euros. À la barre, l'ancien électricien a plaidé le hasard.

"Je n'étais pas au courant pour la drogue", a-t-il assuré. Les cheveux gris et l'accent du sud, il explique que ce sont deux amis, un Espagnol et un Vénézuélien, qui sont à l'origine de l'arrivée de la drogue chez lui en début d'année. "Pourquoi avoir accepté d'en vendre ?" questionne le président du tribunal. "J'avais une toute petite retraite, 800 euros et je ne m'en sors pas", a repondu le prévenu.

De vieilles connaissances

Lors de son interrogatoire, le président du tribunal Lionel Mathieu a surtout cherché à déterminer le rôle de l'ancien électricien dans ce trafic. "Pourquoi vos deux amis vous accordent-ils une telle confiance", "pourquoi prennent-ils le risquent de transporter une telle quantité de drogue ?", a-t-enchaîné. Le retraité de 65 ans possède un casier judiciaire assez important. Il a été condamné en 2008 à 8 ans de prison ferme pour trafic de drogue en Angleterre. C'est en détention qu'il a rencontré ses deux amis.

Face aux réponses parfois approximatives du prévenu, le procureur de la République y est allé plus frontalement : "c'est qui le chef ?". "Ce n'est pas moi", lui a répondu le retraité. Pour le procureur, il y a clairement eu trafic avec une dizaine de clients. "Ce n'est pas la French connexion à Pertuis mais l'hispanique connexion", a conclu Jonathan Heurguier.

Un complice également condamné

Dans ce procès, un homme de 48 ans a également été condamné à 18 mois de prison ferme. La cocaïne a été stockée dans son hangar près de Pertuis. "Je n'ai été finaud", a-t-il avoué d'une toute petite voix. Ce mécanicien-soudeur en a profité pour dérober près de 100 grammes de drogue. "Pourquoi avoir piqué cette quantité ?", a questionné le président du tribunal. "Je savais que la pesée totale n'avait pas encore été effectuée", a avoué le prévenu qui reconnaît être un consommateur, environ 10 grammes par semaines.