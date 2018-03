Un homme âgé de 80 ans, habitant Héricourt, en Haute-Saône, a eu recours à des jeunes pour faire brûler sa voiture. Le vieil homme comptait ensuite s'adresser à son assurance pour se faire rembourser la valeur du véhicule. Les jeunes incendiaires et le retraités ont été interpellés mercredi.

Héricourt, France

Un homme âgé de 80 ans, résidant à Héricourt, en Haute-Saône, est soupçonné d'avoir demandé à des jeunes d'incendier sa voiture, dans le but d'escroquer son assurance. 4 personnes sont ainsi impliqués, et seront convoqués prochainement devant le tribunal de grande instance de Montbéliard pour incendie volontaire et escroquerie.

La valeur du véhicule incendié estimée à 4000 euros

Tout est parti de l'incendie d'une voiture, il y a tout juste deux semaines, rue des Frères Lumières à Héricourt, en Haute-Saône. Deux hommes, âgés de 20 et 22 ans ont été aperçus en train de mettre le feu à une petite voiture de marque coréenne d'une valeur de 4 000€. Les policiers de Montbéliard ont mis plusieurs jours pour les identifier. Placés en garde à vue ce mardi, les deux individus ont reconnu les faits. Il agissaient pour le compte d'un troisième homme, âgé de 40 ans, qui les avaient recruté contre rémunération. Ce dernier a reconnu son implication : c'est lui qui a fourni les deux bouteilles d'essence ayant servi à incendier le véhicule. C'est lui également qui a ouvert le véhicule le soir des faits pour faciliter l'incendie.

Le vieil homme nie les faits

Le retraité, propriétaire du véhicule nie sa responsabilité, malgré les aveux circonstanciés des trois autres. L'un des incendiaires présumés affirme en effet que le vieil homme est allé retirer de l'argent pour rémunérer les jeunes pyromanes présumés, ce que les investigations bancaires ont confirmées.