Un octogénaire, habitant à Sainte Anastasie dans le Var, a été torturé, menacé d'un couteau et laissé pour mort en début d'année. Trois personnes ont été interpellées et incarcérées après des mois d'enquête.

Sainte-Anastasie, France

En début d'année, un retraité de 80 ans, habitant à Sainte Anastasie dans le Var, a été torturé, menacé d'un couteau et laissé pour mort par deux hommes cagoulés qui voulait vider le coffre de leur victime. Au delà du traumatisme psychologique, l'homme est aujourd'hui handicapé.

Trois personnes incarcérées

Un an plus tard donc, l'enquête a avancé et aboutit : trois personnes ont été interpellées et incarcérées par les gendarmes de la compagnie de Brignoles.

Un stratagème pour profiter de la victime

Il s'agit de deux jeunes de 19 et 28 ans, ainsi que la mère du plus vieux, une femme d'une cinquantaine d'années, installée elle aussi à Sainte Anastasie. Elle a sympathisé avec la victime, ancien négociant en champagne. Elle lui rend service, se fait grassement payer, profite de sa piscine et monte un stratagème pour en profiter encore un peu plus. Elle renseigne son fils multi récidiviste et un de ses copains, leur parle du coffre qu'elle pense bien garni.

Un couteau sous la gorge

En début d'année, les deux jeunes cagoulés attendent leur victime à son domicile. Le rouent de coups de pieds et de coups de poings, lui placent un couteau sous la gorge pour le faire parler. Le retraité perd momentanément connaissance et arrive ensuite à donner l'alerte en appelant un voisin. Une enquête est ouverte, la femme est interrogée et se crée des alibis pour tromper les enquêteurs, qui finissent par l'interpeller la semaine dernière.