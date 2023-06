Un retraité de Pézenas condamné pour un élevage clandestin destiné à la fête de l'Aïd

Le jour du contrôle, il y avait 115 agneaux et moutons non déclarés (illustration)

Après un contrôle chez lui à Pézenas, il y a près d'un an, un retraité de 65 ans avait déclaré aux gendarmes que ses agneaux et moutons étaient destinés à être vendus à l’occasion des fêtes religieuses de l’Aïd et qu’il faisait cela depuis sa retraite en 2018. Sur place, les agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) avaient découvert 115 ovins non déclarés.

ⓘ Publicité

Ce jeudi 7 juin, le tribunal correctionnel de Béziers l'a condamné à six mois de prison avec sursis et à 400 euros d’amende, pour avoir élevé ces bêtes "sans déclaration et en contradiction avec plusieurs prescriptions du code rural réglementant cette activité" indique le procureur de la République de Béziers, Raphael Balland, dans un communiqué.

Toujours selon le parquet, le retraité avait déjà été condamné en 2015 "pour des faits similaires et notamment pour abattage d’animal hors d’un abattoir dans des conditions illicites en 2015". Les 115 agneaux et moutons ont été saisis et confiés à la fondation Brigitte Bardot. "L’éleveur clandestin" a d'ailleurs été également condamné à verser à l'association près de 20.000 pour les frais de gardiennage.

La date de l'Aïd el-Adha, appelé aussi l'Aïd el-Kebir, est fixée au 28 juin. C'est une fête religieuse, célébrée chaque année 70 jours après la fin du ramadan, et qui est l'une des plus importantes du calendrier musulman.