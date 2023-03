Un retraité jugé aux assises de l'Hérault pour avoir étranglé sa femme bipolaire

C'est une affaire délicate qui est examinée à partir de ce jeudi matin par les jurés de la cour d'assises de l'Hérault. Un retraité de 67 ans est jugé pour avoir tué sa femme bipolaire, "épuisé" par 30 ans de soins, il l'a étranglée avec une corde le soir du 20 juin 2019, à Pignan.

Malgré ses traitements lourds, Ana-Paola enchainait les séjours en hôpital psychiatrique. Les racines de son mal se trouvant dans son passé : elle a perdu sa mère, bipolaire, à l'âge de 14 ans, son père la frappait et elle avait également dénoncé des viols réguliers commis par son beau-frère mais qui ont été classés sans suite en raison de la prescription des faits.

"C'est l'inverse d'un féminicide. Si cet homme a tué cette femme, ce n'est pas du tout un crime de genre. il ne l'a pas tuée parce qu'il considérait qu'une femme devait lui obéir ou lui aurait échapper. Ce n'est pas du tout l'instrument d'une domination"- Me Iris Christol, avocate de la défense

Alors qu'elle était suicidaire, Patrice, retraité d'EDF, lui a a sauvé la vie à de nombreuses reprises. Du reste, sa maladie la rendait parfois zombie, parfois furie. Elle pouvait être violente avec son mari, verbalement et physiquement. Il lui était arrivé de le poursuivre dans la maison avec un couteau. Ou alors de réveiller toute la famille à trois heures du matin pour dire tout le malheur qu'elle éprouvait.

Autres symptômes de sa maladie : Ana-Paola était alcoolique et elle avait une sexualité débridée qui la rendait fréquemment infidèle. L'entourage rapporte que son mari, au courant, ne lui a jamais reproché. Leurs trois enfants témoignent que leur père faisait le dos rond en cherchant l'apaisement. Que c'est lui qui avait porté sur ses épaules ces années difficiles. Ils se rappellent également qu'entre les crises, la vie redevenait supportable.

"C'est aussi le drame des aidants. Cet homme qui avait été aidant toute sa vie n'avait jamais songé à demander de l'aide et, il faut le bien le dire, personne ne lui en a jamais proposée"- Me Christol

Le soir du drame, Patrice raconte qu'elle était "déchainée". Elle l'a harcelé, provoqué, frappé, alors que lui se trouvait dans un état d'épuisement total, physique et psychique. Alors pour la faire taire et en finir avec tout cela, il lui a donné trois coups de coups avant de l'étrangler avec une corde.

Trois jours plus tard, n'ayant plus de nouvelles de ses parents, la fille de Patrice et Ana-Paola alerte les gendarmes. Ils ont découvert le corps sans vie de l'épouse, dans la chambre conjugale. Lui était prostré dans le garage, une corde à nœud coulant près de lui. Après avoir étranglé sa femme, il avait l'intention de se suicider. Mais il s'est ravisé.