Un retraité lui aurait versé plus de 400 000 euros : un militaire orléanais poursuivi pour abus de faiblesse

Devant le tribunal, l'avocat du prévenu, Paul (son prénom a été changé pour préserver son anonymat), demande une audience à huis-clos, en invoquant un article du code de procédure pénale disant que "la révélation d'informations qui peuvent conduire à l'identification d'un membre des forces spéciales est punie par la loi". L'audience, selon lui, ne manquera pas d'évoquer son métier de militaire, ce qui permettra à coup sûr de l'identifier.

Un argument contesté par la procureure de la République, qui rappelle que nous ne sommes pas là dans la règle de droit du huis-clos, et que l'avocate de la partie civile, Me Andréanne Sacaze, qualifie même de "privilège" qui serait octroyé au prévenu. Le tribunal tranche rapidement : pas de huis-clos, les faits n'ont pas grand-chose à voir avec le métier du prévenu.

Une victime très religieuse et fascinée par l'armée

Mais son statut de militaire n'est sans doute pas étranger à la fascination qu'il semble avoir exercé sur sa victime présumée, un retraité de 77 ans à l'époque des faits, en 2017. Célibataire, sans enfants, largement brouillé avec sa famille, Jean est très religieux, bénévole dans une église orléanaise, et passionné par l'armée. Les deux hommes se rencontrent en 2015 sur le parvis de l'église où Jean est sacristain, nouent une relation d'amitié, qui pour Jean devient vite très forte : le vieil homme considère Paul comme son fils, il le dit à des proches. "Tu es mon soleil" écrit-il dans ses mails à Paul. Le prévenu, lui aussi, raconte un lien très fort, "je l'invitais à manger, je lui apportais des fleurs, nous parlions beaucoup. Il était fâché avec sa famille, j'étais le seul à me préoccuper de lui".

Ce qui est reproché au prévenu, c'est d'avoir perçu de la part de cet ami des sommes très importantes, au cours de l'année 2017. Un chèque de 25 000 euros, d'abord, pour s'acheter une Mercedes. Puis des versements sur son compte de 55 000 euros, 152 000 euros, 60 000 euros, 158 000 euros, et un autre chèque, encore, de près de 4000 euros. Au total, plus de 450 000 euros versés en quelques mois, et une procuration sur les comptes de Jean, qui fait également de Paul le bénéficiaire de trois assurances-vie, pour un montant de plus de 300 000 euros.

Des mouvements bancaires repérés par Tracfin

A la barre, le militaire explique que son ami voulait simplement lui faire plaisir : "je lui ai parlé de la voiture que je rêvais d'acheter, il m'a fait ce chèque et s'est énervé quand j'ai d'abord refusé. Puis je lui ai montré une maison que j'aimais et qui n'était pas dans mes moyens, là encore il a insisté pour m'aider, c'était un prêt, c'était clair entre nous". Un prêt qui n'a rien d'officiel,il faudra attendre plusieurs mois, après la plainte déposée par la victime, pour qu'il soit régularisé devant un notaire. "Il ne vous a quand même pas mis le couteau sous la gorge pour accepter ces versements ?" s'étonne le président du tribunal. "Non mais il était comme ça, dans son extrême gentillesse" répond le prévenu.

Finalement, c'est Jean lui-même qui porte plainte en juillet 2017 au commissariat d'Orléans. Alors que Tracfin, l'organisme de surveillance des mouvements bancaires frauduleux, a commencé à s'inquiéter d'une activité inhabituelle sur les comptes de la victime, des comptes jusque-là très calmes, qui d'un coup devenaient très actifs. Mais Jean retire sa plainte quelques mois plus tard, clamant à l'officier de police : "je fais ce que je veux de mon argent" !

Une victime vulnérable ou non ?

Toute la question est de savoir si le vieil homme, au patrimoine conséquent et décrit comme "plutôt avare" par sa famille, était vulnérable, à cette période. "Oui" répond l'avocate de la partie civile aujourd'hui placé sous tutelle et dans un état de confusion mentale avéré. "Oui" répond la procureur de la République, évoquant un AVC en 2003, le grand isolement dans lequel vivait Jean, et une maladie au nom compliqué. "Non" répond l'avocat du prévenu, pour qui cette maladie n'est prouvée par aucun dossier médical produit à l'audience, et pour qui l'âge de la victime présumée ne peut être un critère.

Dans ce cas l'abus de faiblesse ne peut être retenu, assure l'avocat de la défense, "Jean pouvait effectivement faire ce qu'il voulait de son argent". Il plaide la relaxe de son client. La procureure de la République, elle, requiert deux ans de prison avec sursis. Pour elle Paul, le prévenu, a abusé du vieil homme en bâtissant pour lui une légende, celle du soldat mal payé au regard des risques qu'il prend pour sa patrie, qui ne peut s'offrir ce dont il rêve, alors même qu'il reconnait gagner jusqu'à 5000 euros par mois.