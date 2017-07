Un retraité meurt noyé à Carnon-plage

Un retraité de 80 ans est mort noyé ce mardi matin à Carnon-plage (Hérault), victime d'une hydrocution.

Un baigneur de 80 ans est mort noyé ce matin à Carnon-plage, victime d'une hydrocution, aux alentours de 10 heures.

Il était un ancien prêtre missionnaire, pensionnaire à la maison de retraite des Chênes verts à Montferrier-sur-Lez.

En ce début de semaine, les sauveteurs en mer appellent à la plus grande prudence en raison du vent qui souffle sur le littoral héraultais et notamment le vent de terre qui peut se révéler très dangereux. Il pousse les petites embarcations très loin et très rapidement et la température de l'eau à littéralement chuté : moins 5° à Valras-plage où l'eau de la mer est à 16°.