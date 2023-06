Un retraité soupçonné d'avoir crevé des pneus en série dans son quartier à Toulouse

Certains auraient pu croire à un geste politique, à l'image de ces opérations de groupes militants écologistes qui s'en prennent aux véhicules SUV. Il n'en est rien. À Toulouse, la police a mis la main sur un "serial creveur pneus", un retraité qui n'a motivé son geste que par un passage à vide.

20 pneus crevés

Les faits ont eu lieu entre mi-mai et fin mai dans le quartier du Busca. Pas moins de huit victimes ont porté plainte, huit voitures visées, 20 pneus endommagés par une sorte de gros clou, 4.500 euros de préjudice total estimé. Très vite, l'enquête du groupe d'enquête Rive-Droite mène les policiers vers cet homme âgé de 74 ans, un habitant du quartier.

Les témoignages des voisins et les images de vidéoprotection convergent et l'homme avoue. Il se sentait mal à cette époque et a fait cela par désœuvrement, par décompression. Sans en vouloir à qui que ce soir, sans vouloir délivrer un message.

Il sera convoqué au tribunal le 17 janvier 2024.