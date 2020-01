Un réveillon 2020 plutôt calme en Béarn et Bigorre

La nuit du passage à 2020 a été calme en Béarn et Bigorre. Comme ces dernières années, très peu de violences urbaines. Mais de nombreuses infractions routières dans les Pyrénées-Atlantiques et une nuit chargée dans les hôpitaux des Hautes-Pyrénées.

Loin des scènes de violences urbaines que connaissent certaines villes, la nuit du réveillon a été tranquille en Béarn et Bigorre. "Quelques pétards tirés ici et là, mais ça a été une nuit très calme", reconnaît Christian Vedelago, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Côté béarnais, le point noir est sur les routes, avec de nombreuses infractions constatées par les policiers et gendarmes mobilisés. "On a des gens qui font la fête, et qui malheureusement ont encore le réflexe de ne pas s'estimer incapable de prendre le volant et qui conduisent", déplore Christian Vedelago. Si le bilan chiffré n'est pas connu, les infractions sont essentiellement liées à l'alcool et à des conduites dangereuses.

Du côté des Hautes-Pyrénées seulement une voiture brûlée est à signaler à Tarbes. "Il y a tout de même eu un pic d'activité relativement important au niveau des prises en charges de santé", souligne la sous-préfète d'Argelès-Gazost, Sonia Penela. Cela s'explique en partie par les activités de montagne la journée du 31. "Des pics de gastro-entérite ont été mesurés aux hôpitaux de Tarbes et de Lourdes", explique également Sonia Penela.

Depuis plus d'une semaine, les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées sont classés rouge pour "diarrhée aigüe", sur la carte du réseau Sentinelles.