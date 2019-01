Un réveillon dégénère à Hayange à cause d’une trop grande publicité sur Snapchat

Hayange, France

Cinq jeunes majeurs ont débuté l’année en garde à vue au commissariat de Thionville, après un réveillon du nouvel an qui a failli dégénérer à Saint-Nicolas-en-Forêt, un secteur d’Hayange. L’organisateur, un mineur, a été débordé par plusieurs dizaines de jeunes qui avaient vu circuler l’invitation sur le réseau social Snapchat.

Des témoignages à recueillir pour étayer les faits

Parmi les cinq gardés à vue, des jeunes originaires d’Hayange et d’Audun-le-Tiche qui ne sont pas connus des services de police, quatre sont soupçonnés de violation de domicile et le cinquième sera jugé en mars pour outrage et rébellion. Ce dernier a reconnu les faits, les quatre autres ont été relâchés également mais l’enquête se poursuit pour eux. Il faut faire la part des choses entre la violation de domicile et la trop grande publicité donnée à cette fête.

Porte dégradée, violences légères

Selon les jeunes présents dans la maison, entre 20 et 40 personnes se sont présentées devant et ont essayé une première fois d’entrer vers 23 heures. La porte a été dégradée, les policiers sont intervenus. Puis, vers 4 heures, seconde tentative d’intrusion, des violences légères ont éclaté. Les policiers sont revenus et cette fois ils ont embarqué cinq jeunes.