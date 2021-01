La police parle d'un réveillon "classique" à Nantes, avec des tirs de feux d'artifices et des voitures brûlées. Pompiers et policiers ont essuyé des tirs de feux d'artifice. Il y a eu quelques dizaines de verbalisations pour non-respect du couvre-feu en Loire-Atlantique.

Nantes : un réveillon du nouvel an "classique" mais pas calme pour les forces de l'ordre

C'est une nuit "classique" pour un réveillon du nouvel an. Plusieurs voitures ont brûlé dans la nuit de jeudi à vendredi à Nantes, et de nombreux tirs de feux d'artifices ont résonné dans les rues, surtout quartier Malakoff, mais aussi à Bellevue, et à Sillon-de-Bretagne à Saint-Herblain.

Des feux d'artifice tirés sur des policiers et des pompiers

Les forces de l'ordres ont été visées par des tirs de feux d'artifice. Un équipage de pompiers en intervention a également essuyé des "tirs de mortier", selon Pascal Bolo, l'adjoint en charge de la sécurité à Nantes, mais il n'y a "pas eu de blessé grâce au dispositif de sécurisation préalable des interventions". Il n'y a pas eu de blessé grave, précise aussi le commissariat de Nantes. Sur l'ensemble de la Loire-Atlantique, la préfecture mentionne quelques dizaines de verbalisations pour non-respect du couvre-feu.