Scrutée de près en raison des circonstances sanitaires et des restrictions, la nuit du Nouvel An a été plutôt calme dans le Calvados et l'Orne.

Un réveillon du Nouvel An sans encombre dans le Calvados et l'Orne

Nuit du réveillon calme dans le Calvados et dans l'Orne. Alors que les autorités avaient renforcé les effectifs de police et gendarmerie (deux fois plus de policiers à Caen, plus de 160 agents mobilisés dans l'Orne), 2020 a laissé place à 2021 sans accroc majeur.

Dans l'Orne, on recense quelques procès verbaux pour alcoolémie et 52 verbalisations pour non respect du couvre feu.

Dans le Calvados, la préfecture dépeint une nuit très calme, avec quelques verbalisations ici ou là mais "sans difficultés particulière"

Notons que l'organisateur présumé d'une possible soirée clandestine à Lisieux avait été convoqué par la police en amont des festivités pour le dissuader d'un tel projet. Aucune des deux préfectures n'a relevé d'intervention pour de grosses soirées interdites.