Un riziculteur camarguais condamné pour avoir utilisé des pesticides interdits

Christophe M, un riziculteur qui a utilisé des pesticides interdits en France en Camargue a été condamné à une amende de 5.000 euros dont 2.000 avec sursis. Le tribunal l'a finalement relaxé des faits de pollution, et n'a retenu contre lui que la détention et l'utilisation de produits interdits. Christophe M. va devoir également indemniser à hauteur de 1.000 euros chacune des quatre parties civiles, dont la Ligue de Protection des Oiseaux. Son père qui était également jugé a lui été relaxé de l'ensemble des faits. En revanche un autre riziculteur a été condamné à 2.000 euros d'amende dont 1.000 avec sursis.

Des pesticides interdits en France retrouvés à leur domicile

Le parquet de Tarascon avait été saisi de cette affaire par le préfet des Bouches-du-Rhône, suite à un signalement d'une surmortalité piscicole. Lors de leurs perquisitions en juin 2019, les gendarmes avaient découvert chez le fils et son père des bidons d'herbicides (plus de 1.700 litres chez Christophe M. interdits en France, certains depuis des années). Ces produits ont pollué selon l'accusation les eaux de l'étang de Vaccarès, directement relié à leurs rizières, au sein du parc naturel de Camargue, entraînant, selon le procès verbal, "des effets nuisibles sur la santé ou des dommages sur la faune et la flore".

Lors de leur procès en octobre, les deux hommes avaient assuré n'avoir "pas la solution" pour continuer leur activité tout en restant dans les normes, face à des concurrents européens bénéficiant de lois plus souples sur ces produit.

Il y a en France, selon le syndicat des riziculteurs, 184 riziculteurs, dont 180 sont en Camargue.