Un robot pour aider à la fabrication des chars du carnaval de Nice

Dans moins d'un mois, place aux grosses têtes dans les rues de Nice. Les petites mains de sa Majesté "Le Roi du cinéma" s'activent en coulisses. La fabrication des chars a débuté à l'automne et pour cette 135 eme édition du carnaval de Nice, la tradition est respectée mais pour la première fois, un robot à la pointe de la technologie, vient aider à la découpe des énormes blocs de polystyrène . Un bras articulé géant qui découpe avec précision et surtout avec une dextérité bien supérieure à celle de l'homme.

"Nous l'avons baptisé Comello, il permet de découper aussi le bois et l'aluminium. On travaille a partir de pièces qui ensuite sont mises bout à bout, il aurait fallut quelques heures pour la sculpter et la avec le robot c'est fait en 20 minutes", explique Gérard Artufel sculpteur et dessinateur.

Un robot pour la première fois dans les coulisses du #Carnaval2019 de #Nice pour aider à la fabrication des chars pic.twitter.com/ooJJK7Z7yx — laure debeaulieu (@laurefba) January 21, 2019

Une petite révolution

"C'est un gain de temps considérable pour nous il y a un rapport de 1 à 5 au niveau du gain de temps et une précision que même le meilleur des sculpteur ne pourrait avoir. Nous sommes les seuls au Monde à utiliser ce robot " - Gérard Artufel

Pour Pierre Povigna, carnavalier depuis 4 générations : " Les éléments sont dessinés en 3D. Ce robot nous apporte une justesse dans les sculpture, et on peut faire ce qu"on veut et même rectifier un sourire ou bouger les yeux des personnages. cela nous permet d'être précis et de travailler au millimètre." Mais le métier ne disparaît par pour autant, les sculpteurs sont la, c'est juste une innovation dans notre travail. C'est comme une couturière et sa machine". Une précision qui a un coût : 400 000€

Dans le hangar les personnages géants prennent forme © Radio France - Stéphane Maggioni

Le Carnaval de Nice