Marseille, France

C'était le 15 mars dernier, vers 9h et demi du matin. Les images de vidéosurveillance montrent un rocher qui dévale la falaise en bordure de la route du Rove à l'Estaque. Il pulvérise d'abord une annexe d'un garage avec de détruire une partie de la toiture. Le rocher finit ensuite sa course sur une voiture. Par miracle, ce jour là, le local est vide. Sur le parc à bateaux situé juste à côté, aucun plaisancier n'est présent.

Comme dans un film

Les deux gérants du garage arrivent quelques instants plus tard. "J'ai cru que c'était une explosion, raconte Sidri Amal. C'était un décor de cinéma avec plein de matériel broyé et ce rocher au milieu du hangar. Il faisait au moins trois ma taille". Quelques jours plus tard, le bailleur du terrain fait évacuer et détruire le rocher. Pendant deux semaines, personne n'a parlé de l'incident. Même les exploitants de la carrosserie qui ont perdu leur matériel, détruit par le rocher. "On nous a dit de nous taire, explique Sidi Ali, l'autre gérant du garage. Mais moi, je ne veux pas un drame sur la conscience".

Un terrain non sécurisé

A l'Estaque, sur la route de la plage de Corbières, une partie de la falaise est équipée de filets anti-chute. L'an dernier, à la même époque, la chute d'un rocher sur la voie ferrée avait paralysé le trafic ferroviaire. "Il faudrait sécuriser ce site, estime Sidri Amal. Parce qu'aux beaux jours, les propriétaires des bateaux viennent parfois avec leurs enfants. Il ne faudrait pas attendre un drame pour agir".