Un Romanais de 29 ans condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir tendu un guet-apens à un partenaire

Ce Romanais de 29 ans a organisé un véritable traquenard le 29 septembre dernier sur les bords de l'Isère. Prétextant un rendez-vous homosexuel , il a poussé sa victime , un homme de 53 ans qui a passé la nuit coincé dans un ravin.

Le rendez-vous s'est mal terminé pour un quinquagénaire fin septembre. Un Romanais de 29 ans qui a donné rendez-vous à un partenaire sur les bords de l'Isère a poussé sa victime 20 mètres en contrebas dans un ravin au bord de l'eau. Le jeune homme a volé sa voiture et il est allé fouiller son appartement.

La victime , poignet cassé a dû rester toute la nuit dans les ronces pour ne pas tomber dans la rivière , ce sont des kayakistes qui l'ont aperçu le lendemain. L'organisateur du guet-apens a été identifié et interpellé en début de semaine et donc condamné ce mardi à Valence. Récidiviste de faits de violence et de vol il est parti en prison dès la fin de son procés.Il écope de 3 ans de prison dont un an et demi ferme.