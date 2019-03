Un rond-point en hommage au colonel Arnaud Beltrame inauguré à Argoeuves

Par Hajera Mohammad, France Bleu Picardie

Un an après les attentats de Trèbes et de Carcassonne, un rond-point a été inauguré ce samedi 23 mars dans la zone d'activité des Bornes du Temps sur les communes d'Argoeuves et de Saint-Sauveur. Il porte le nom d'une des victimes, le colonel Arnaud Beltrame.