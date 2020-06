Un Roubaisien parmi les 5 condamnés pour des sites sportifs illégaux

Un Roubaisien figure parmi les cinq hommes condamnés ce lundi par le tribunal de Rennes à des peines allant jusqu à 12 mois de prison dont six avec sursis, pour avoir diffusé des rencontres sportives illégalement sur internet en utilisant les images de Cana Plus, beIN Sports et SFR.

Canal Plus réclame 29,9 millions d'euros de dommages et intérêts

Avec AFP

Ils diffusaient illégalement des événements sportifs sur Internet: cinq hommes ont été condamnés ce lundi. Ils diffusaient via de nombreux sites des matchs de football, de basket ou encore de rugby, normalement réservés aux abonnés de chaînes payantes. Ils ont ainsi diffusé Canal Plus gratuitement 24h/ 24. Selon une estimation citée au procès, leurs neuf sites les plus fréquentés auraient attiré plus de 7,5 millions de visiteurs uniques.

Ils "captaient" le flux vidéo de leur abonnement Canal Plus, BeIN Sports ou RMC sports et rediffusaient ensuite ce flux vers un serveur. La publicité qu'ils diffusaient ensuite sur ces sites leur aurait rapporté près de 230.000 euros, versés par 50 régies publicitaires entre 2014 et 2018.

5.000 euros avec sursis pour le Roubaisien

Parmi les cinq condamnés, Franck C., âgé de 48 ans et originaire de Roubaix a écopé de la peine la moins lourde; Il est condamné à 5.000 euros avec sursis. A l'audience, il disait avoir été pris pour un "nigaud". La tête pensante du système, âgé de 46 ans et habitant près de Rennes, a lui été condamné à 12 mois de prison dont six avec sursis.

Canal Plus réclame 29,9 millions de dommages et intérêts aux prévenus. Les sociétés SFR et BeIN Sports se sont également portées parties civiles. L'audience sur les intérêts civils aura lieu le 15 octobre.