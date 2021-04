Un Rouennais de 22 ans condamné à 10 mois de prison avec sursis pour trafic de drogue

Un Rouennais de 22 ans a été condamné à 10 mois de prison avec sursis ce lundi par le tribunal de Rouen en comparution immédiate.

Il avait loué un appartement sur Air Bnb et vendait à l'intérieur du cannabinol. C'est un composant du cannabis, autorisé en France, s'il ne s'accompagne pas de THC, le principe actif du cannabis.

Huit kilos et demi de CBD en poudre et plaquettes, 72 grammes de cocaïne, et 820 grammes de résines cannabis ont été découverts dans l'appartement lors d'une perquisition vendredi dernier, ainsi que 5.357 euros en liquide et de quoi conditionner la drogue.