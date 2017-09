Un Rouennais devant le tribunal pour avoir volé de la nourriture dans des poubelles

Un Rouennais de 29 ans jugé devant le tribunal correctionnel de Rouen pour avoir volé de la nourriture dans les poubelles du magasin Metro à Sotteville-lès-Rouen.

Les faits se passent à quelques jours de Noël le soir du 21 décembre 2016. Le magasin Metro, un grossiste alimentaire, a fermé ses portes, il est environ 22h, quand un groupe de 4 jeunes s'approche et escalade la grille pour atteindre les poubelles.

Au milieu de quelques huîtres et poissons avariés, des denrées alimentaires toujours consommables - magrets de canard, semoule, jambon, vinaigre -, au total les quatre garçons retirent 15 sacs d'aliments, de quoi s'offrir quelques repas. Le prévenu est en situation précaire, il ne vit que du RSA, le revenu de solidarité active.

Le groupe retourne à son véhicule pour le charger. C'est alors qu'arrivent deux voitures de la BAC, appelée par le vigile du magasin. Les quatre jeunes sont interpellés et placés en garde à vue toute la nuit. Trois d'entre eux reconnaissent les faits et feront l'objet d'un rappel à la loi. Le quatrième refuse d'admettre qu'il a "volé". Pour lui, c'est une question de principe, chercher dans des poubelles de quoi se nourrir n'est pas un vol. Il ne se soumet pas non plus au prélèvement ADN, d'où ce procès qualifié par certain de procès de l'absurde. Absurde car, par ailleurs, la loi de février 2016 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire impose à la grande distribution de ne pas jeter les produits encore consommables mais de les donner à des associations.