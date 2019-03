Un Rouennais s'inspire de la série "Friends" pour créer une boîte de LEGO, elle sera bientôt commercialisée.

Le Rouennais Aymeric Fievet a réuni ses deux passions, la série Friends et les LEGO, dans un seul jeu. Il sera commercialisé en 2019.

Il va avoir une boîte de LEGO à son nom. Le Rouennais Aymeric Fievet s'est inspiré de la série américaine "Friends" pour créer sa propre maquette de jeu. Des petites briques de construction qui reproduisent le café dans lequel les six amis du feuilleton télévisé - Rachel, Phoebe, Monica, Joey, Chandler et Ross - ont pour habitude de se retrouver. LEGO a jugé son projet viable et devrait le commercialiser en 2019.

L'idée lui est venue en 2016. "J'ai toujours été fan de la série et je suis fan de LEGO également, alors j'ai sauté sur l'occasion pour réunir mes deux passions", explique Aymeric Fievet. Sur son ordinateur, à partir du site LEGO Ideas, il recrée en 3D le Central Perk café, son gérant, Gunther, le canapé sur lequel la petite bande d'amis se réunie et évidemment Rachel, Phoebe, Monica, Joey, Chandler et Ross. Chacun des personnages de la série possède désormais sa figurine façon LEGO.

La maquette 3D du jeu, publiée sur le site LEGO Ideas. - Aymeric Fievet

Les moindres détails sont étudiés jusqu'aux styles vestimentaires des acteurs mais il faudra attendre deux ans pour que le projet d'Aymeric ne soit remarqué par le leader mondial du jouet.

" Un rêve d'enfant"

En 2018, le Rouennais de 34 ans récolte enfin les 10.000 votes nécessaires pour être sélectionné par le fabricant de jeux. Lego étudie alors le concept, le juge "viable" et accepte de le commercialiser. "C'est un rêve d'enfant qui se concrétise, mais je ne réalise pas vraiment pour l'instant."

Sa boîte de jeu "Friends par LEGO" comportera 1.730 pièces à assembler ainsi qu'un mode d'emploi. Elle devrait être commercialisée cette année, en 2019. Aymeric attend toujours la date de sortie officielle mais dès qu'elle sera actée, il touchera un pourcentage sur les ventes. Un seul petit pourcentage. C'est symbolique mais pas négligeable.

Exposition LEGO à venir

