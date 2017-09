Un routard des presbytères arrêté à Pau : il reconnait une douzaine de vols dans des églises du Béarn

Un homme de 65 ans a été arrêté à Pau ce jeudi par la police. Un SDF recherché pour une douzaine de vols commis dans des églises du Béarn, à Pau, Bizanos, Puyoo, Lembeye, Lons, Mazères Lezons et au carmel de Simacourbe.

Un voleur d'église en récidive a été arrêté par la police ce jeudi. Il était recherché depuis deux ans environ. C'est donc un cambrioleur spécialisé dans les églises et les presbytères. C'est un SDF de 65 ans. On lui reproche une douzaine de vols en tout. Il reconnait les faits d'ailleurs. Il a été déféré devant le parquet ce vendredi. Il a été écroué et sera jugé lundi dans le cadre d'une comparution immédiate.

Un look de pèlerin de Saint-Jacques

On lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. Il est grand et mince. Il a le look du pèlerin de Saint-Jacques avec ses lunettes plutôt chics, ses cheveux courts et gris. Il n'a pas du tout l'allure du SDF. C'est pourtant ce qu'il est. C'est un routard des églises. Il a sévi dans les églises de Bizanos, Lons, Pau, Mazères Lezons, Puyoo, Lembeye, et même le couvent du carmel de Simacourbe.

Par effraction ou par ruse

Parfois c'est de la cambriole classique, avec effraction. Ou alors il profite de l'hospitalité du curé. Il prend de l'argent liquide qu'il trouve. Quelques centaines d'euros quand même parfois. Il a été arrêté ce jeudi dans le parc Beaumont alors qu'il venait de jouer quelques pièces au casino. Il ne fréquente pas que des églises visiblement. D'ailleurs il reconnait les faits. Il reconnait aussi qu'il ne croit pas en Dieu.