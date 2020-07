Un routier arrêté avec plus de 2,6g d'alcool dans le sang en Corrèze après l'alerte d'automobilistes

Le conducteur du poids lourd affichait plus de 2,6g d'alcool par litre de sang (image d'illustration)

Ce sont des automobilistes, abasourdis par ce qu'ils viennent de voir, qui donnent l'alerte aux alentours de 16h30, ce lundi, sur l'A 20 en Corrèze. Plusieurs d'entre eux multiplient les appels à la gendarmerie alors qu'ils circulent dans le sens Limoges - Brive.

Ils signalent de grands écarts faits sur la chaussée par un poids lourd. Immédiatement déclenchés, les motards du peloton motorisé d'Uzerche parviennent à arrêter le chauffard du 38 tonnes qui se trouve alors à hauteur des environs d'Uzerche.

2,6g d'alcool dans le sang

Les gendarmes ont peu de doute sur l'alcoolisation du mis en cause, ce qui est confirmé par un contrôle fait sur place. L'homme affiche alors un taux plus de cinq fois supérieur au taux légal. Selon les informations de France Bleu Limousin, il affichait au moins 1,3 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit un peu plus de 2,6 g d'alcool par litre de sang.

Le chauffard est a priori originaire des pays de l'Est, ce qui devra être confirmé quand il pourra être entendu. En attendant, l'homme est placé en cellule de dégrisement.