Un routier drômois pris à 151 km/h... grâce à Facebook

Ce chauffeur originaire de La Baume-de-Transit (Drôme) n'a que 19 ans et un permis probatoire, mais ça ne l'a pas empêché de vanter sur Facebook sa technique pour rouler en très grand excès de vitesse avec son 44 tonnes. Son commentaire a été repéré par un gendarme de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR). Le militaire a pu identifier rapidement le jeune routier car il avait affiché en photo de profil une photo de son poids-lourd, très reconnaissable, avec la plaque d'immatriculation. Or ce gendarme a vu le camion ce jeudi à Bourg-lès-Valence (Drôme).

Six excès de vitesse en deux mois

Le jeune chauffeur est aussitôt contrôlé, dans l' enregistreur de données de son camion les gendarmes retrouvent six excès de vitesse de 129 à 151 km/h entre le 8 février et le 28 mars dernier. Tous effectués sur l'A 64 entre Toulouse et Bayonne. A chaque fois sur des distances de 3 à 5 kilomètres. La technique du jeune homme est au point, dans une grande descente il positionne sa boîte automatique de vitesse sur la position Neutre. Le poids-lourd est alors en roue libre et avec le poids de la cargaison, il atteint ces vitesses folles.

Mise en danger de la vie d'autrui

Lors du contrôle les gendarmes remarquent que les pneus du camion portent la lettre L, ce qui signifie qu'ils peuvent supporter une vitesse maximale de 120 km seulement. A chacune de ses pointes de vitesse, le jeune routier risquait donc de faire éclater un pneu et de provoquer des accidents. En août dernier ce routier avait déjà été contrôlé quatre fois en grand excès de vitesse jusqu'à 152 km/h à Narbonne. Il avait été condamné à des amendes pour une somme totale de 1800 euros. Cette fois son permis lui a été retiré pour trois mois et il devra répondre de mise en danger de la vie d'autrui au tribunal de Valence le 16 octobre prochain. Sans permis le jeune routier a du appeler son patron pour qu'il vienne reprendre le camion à Bourg-lès-Valence.