Un routier espagnol blessé par un migrant à Ouistreham

Les faits se sont produits mercredi 9 juin 2021 à Ouistreham (Calvados). Le chauffeur a tenté d'empêcher deux migrants de s'introduire dans son poids lourd. L'un d'eux a sorti un couteau et l'a blessé au poignet. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Ce mercredi soir vers 21h30, un routier espagnol cherche le terminal de ferry à Ouistreham, mais se perd dans la ville, comme le relate le journal Ouest France. Arrivé à plus d'un kilomètre de la gare maritime, il s'arrête pour demander son chemin. Et s'aperçoit que deux personnes tentent de s'introduire dans sa remorque. Il essaye alors de les en empêcher. L'un d'eux sort un petit couteau à huîtres et le blesse au poignet.

L'auteur présumé du coup de couteau en garde à vue

Alertés, les gendarmes arrivent très rapidement sur les lieux et interpellent les deux hommes. L'un des deux est relâché. L'agresseur présumé, un migrant de nationalité soudanaise, est lui placé en garde à vue où il se trouve toujours. L'enquête pourrait donner lieu à d'éventuelles suites judiciaires.

Le routier a été pris en charge par les pompiers. Sa blessure au poignet n'est que superficielle.