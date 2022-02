Un routier regardait un film en conduisant son 44 tonnes sur l'autoroute A7

Ce jeudi en fin d'après-midi, au sud de Valence, les gendarmes du peloton d'autoroute ont surpris un chauffeur en train de regarder un documentaire pendant qu'il conduisait sur l'A7. En plus, ce routier de 36 ans n'avait plus de points sur son permis.

C'est en circulant sur l'A7 que les gendarmes du peloton de Valence ont découvert ce comportement pour le moins dangereux. Vers 18h20 jeudi, à la hauteur d'Etoile-sur-Rhône en direction de Lyon, ils arrivent à la hauteur d'un ensemble de 44 tonnes. Et ils découvrent alors que le chauffeur ne regarde pas la route mais un écran posé sur le tableau de bord. Il est en fait en train de regarder un documentaire sur l'Afrique sur sa tablette. Les gendarmes l'arrêtent. Et surprise lors du contrôle : ce chauffeur français de 36 ans n'a plus de permis de conduire, il a perdu tous ses points.

Sa tablette numérique a été saisie et sera remise à la justice. Le routier sera convoqué ultérieurement devant la justice. Le poids lourd a été immobilisé et un autre chauffeur, avec un permis valide, a repris le volant.