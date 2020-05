Un Ruffécois de 20 ans entre la vie et la mort après une altercation avec son compagnon

Un jeune homme de 20 ans est toujours entre la vie et la mort après une altercation avec son compagnon dans la nuit du 16 au 17 mai à Ruffec en Charente. D'après le mis en cause, le jeune homme se serait blessé en tombant sur un tesson de verre lors d'une très grosse bagarre en plein milieu de la nuit. C'est la cause de cette bagarre qui a poussé le parquet à ouvrir une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire. Le compagnon de la victime aurait en effet fait irruption dans sa chambre pour le poignarder. En cause, un débat autour de l'existence des fantômes.

Le parquet évoque un milieu difficile sur fonds de carences affectives et d'abus sexuels. La victime, touchée à la carotide et hospitalisée à Poitiers dans un état grave, n'a pas pu être entendue. L'agresseur présumé est passé devant le juge d'instruction pour être mis en examen, le parquet a requis le placement en détention provisoire.