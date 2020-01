Un rugbyman sauvagement agressé notamment par des chiens à Olonzac

Un jeune homme de 25 ans a été très grièvement blessé au visage dimanche soir à Olonzac (Hérault), agressé par plusieurs individus et plusieurs chiens. La vidéosurveillance devrait permettre de retrouver les agresseurs. Le maire demande une réponse rapide de la justice.

Olonzac, France

Antony Gally, jeune rugbyman de l'AS Olonzac Minervois, et par ailleurs viticulteur rentrait d'un match dimanche soir. Il s'est arrêté au distributeur de billet de la Caisse d'Epargne lorsqu'il a été sauvagement agressé par plusieurs personnes accompagnées de leurs chiens.

"Cela aurait pu être vraiment très grave"

"C'est un grand gaillard qui doit faire un mètre 90, ils ont du taper fort" explique le maire d'Olonzac Gérard Marcouire. Mordu très gravement au visage (oreille arrachée et lèvre ouverte) , Antony Gally a dû être transporté par hélicoptère sur l'hôpital de Montpellier pour y subir une intervention chirurgicale reconstructive. "J'ai eu la famille aujourd'hui (lundi) tout s'est bien passé, on est rassuré, cela aurait pu être beaucoup plus grave" ajoute le maire.

La scène a été filmée par les caméras de vidéo surveillance de la commune, les images ont été aussitôt saisies par la gendarmerie, les auteurs pourraient être rapidement identifiés. Le maire lui pense déjà savoir de qui il s'agit et espère une réponse rapide et ferme de la justice.

Lundi soir, quelques habitants du village se sont rassemblés pour dénoncer cette agression et soutenir le jeune Antony Gally.