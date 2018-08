Un saisonnier de 22 ans originaire de la région de Poitiers est décédé dans la nuit de lundi à mardi dans un accident à Aire-sur-l'Adour. Il conduisait sur la route de Geaune, une route à lacets, quand il a fait une sortie de route. On ne sait pas encore pourquoi. Deux passagers sont blessés.

Aire-sur-l'Adour, France

Un jeune homme de 22 ans a été tué dans un accident de la route cette nuit à Aire-sur-l'Adour. Deux autres jeunes de 19 et 21 ans sont blessés. Les trois étaient des saisonniers qui travaillaient à Eugénie-les-Bains.

Signe de la violence du choc : le conducteur a été tué sur le coup et les secours ont mis plus d'une heure et demie à désincarcérer la passagère avant, une jeune femme de 19 ans. Elle est gravement blessée aux jambes.

Le passager arrière de 21 ans, lui, a eu bien plus de chance, il n'est que légèrement blessé.

Résultats des prises de sang attendus

On ne sait pas encore pourquoi la voiture a fait cette sortie de route. Est-ce que le conducteur roulait trop vite, est-ce qu'il a loupé un virage sur cette départementale à lacets ? Est-ce qu'il avait trop bu ? Ou est-ce qu'il a donné un coup de volant brusque, pour éviter un animal ? On n'a pas de réponses pour l'instant.

Les seules choses que l'on sait, c'est que ces trois jeunes revenaient d'une soirée, et qu'il n'y a aucune de traces de freinage au sol, selon les gendarmes.

On attend maintenant les résultats des prises de sang, elles révèleront la présence ou non d'alcool et de stupéfiants.

Les deux passagers vont aussi être entendus très vite par les enquêteurs, dès cet après-midi ou demain.