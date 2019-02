Un salarié de la criée de Cherbourg plonge dans le port pour sauver une femme tombée à l'eau

"C'est un véritable acte de bravoure", souligne le lieutenant des sapeurs-pompiers intervenu ce jeudi après-midi sur le sauvetage d'une femme d'une 60e d'années tombée dans les eaux du port de Cherbourg. L'acte en question, c'est celui d'un salarié de la criée de Cherbourg qui a aperçu un corps flottant à la surface des eaux du port de commerce, au niveau de la coopérative maritime. L'homme de 42 ans n'a pas hésité une seconde à lancer une bouée à l'eau et à plonger pour aller porter secours à la malheureuse. Et c'est donc dans une eau à 8°, accrochés à la bouée, que l'employé et la sexagénaire ont attendu l'arrivée des pompiers prévenus par des collègues du sauveteur.

Hospitalisés en état d'hypothermie

Sur place l'équipe des plongeurs des pompiers a pris le relais et a remonté les deux "naufragés" sur le quai où ils ont été pris en charge en état d'hypothermie, et transférés vers le centre hospitalier Pasteur de Cherbourg. A cette période de l'année, l'eau dans le bassin du port n'excède pas 8°C.