Un salarié du Musée de l'automobile de Mulhouse mis en examen pour viols

Une information judiciaire a été ouverte pour viols et agressions sexuelles à l’encontre d’un employé du Musée de l'automobile de Mulhouse (Haut-Rhin). L'homme est responsable de la gestion du bar du musée. Selon le parquet de Mulhouse, confirmant une information de L'Alsace , l’homme "aurait abusé de son autorité de par sa fonction" à l’encontre de plusieurs jeunes femmes, toutes majeures. L'homme a été placé en détention.

Le gérant du bar du musée

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme âgé d’une quarantaine d’années gérait depuis un peu plus d’un an le bar du musée. Il aurait commis un viol sur une salariée, le samedi 8 juillet au matin, à l’issue d’une soirée festive dans l’établissement. L’employée, victime présumée de ces faits, a déposé plainte samedi dernier en fin de journée. La police a effectué une perquisition dès le lendemain dimanche dans le bureau du salarié et a entendu d‘autres employées du bar du musée.

L’homme a été mis en examen mercredi 12 juillet pour viols et agressions sexuelles pour des faits commis sur une période allant de septembre 2022 et juillet 2023.

Le Musée national de l’automobile de Mulhouse abrite une des plus belles collections de voitures anciennes au monde, près de 500 véhicules issus de la collection Schlumpf. Le lieu est géré par l’Association propriétaire du Musée national de l’automobile, en lien étroit avec l’agglomération de Mulhouse Sud Alsace. Le musée emploie une quarantaine de salariés.