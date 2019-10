Des femmes cheffes d'entreprise témoignent à La Rochelle

La Rochelle, France

L'association Trajectoires d'entreprise au féminin organise ce jeudi 10 octobre à l'espace Encan de La Rochelle, les assises de l'entrepreneuriat au féminin. Toute la journée des tables rondes sont organisées et des cheffes d'entreprise viennent témoigner de leur parcours.

L'objectif est d'aborder les différentes problématiques autour des carrières au féminin, que ce soit dans le sport de haut niveau , la transmission ou pour échanger des expériences. Au total, l'association compte dans ses rangs 114 femmes cheffes d'entreprise. Parmi elles, Céline Bris 49 ans qui a su rebondir après avoir été licenciée en 2015 alors qu' elle était directrice opérationnelle chez Signals à Périgny, près de La Rochelle. Après avoir accusé le coup, Céline décide finalement de changer de métier. "Ca fait des années que je bricole , j'ai déjà rénové deux maisons et un studio, et c'était clair pour moi que, si je me lançais sur un rachat d'entreprise, ça serait dans le bâtiment" raconte Céline.

Entreprise rachetée par Céline Bris en 2017 © Radio France - Catherine Berchadsky

Céline, qui a étudié un peu le marché, sait que la plomberie est un des secteurs qui ne connaît pas la crise. Elle décide donc de passer son CAP d'installateur sanitaire. CAP en poche, elle rachète une entreprise de plomberie à l'Houmeau ( APC home, plomberie Fonteneau ) qui existe depuis déjà 28 ans. "Je suis ravie, je m'éclate" assure la nouvelle cheffe d'entreprise, qui avoue que son licenciement a finalement été une chance pour elle : "un mal pour un bien, faut pas s'arrêter, si on a envie il n'y a pas de limite".

Portait de Céline Bris cheffe d'entrerprise Copier

Cinq tables rondes sont programmées ce jeudi à l'occasion des assises de l' entrepreneuriat à l espace Encan de La Rochelle, entre 10 heures et 19 heures.