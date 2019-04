Gilets jaunes : doit-on s'attendre à un samedi tendu à Montpellier ?

Le ministère de l'Intérieur s'attend à de nouvelles violences ce samedi lors des manifestations des gilets jaunes. Toulouse, Paris, Bordeaux et Montpellier se préparent à l'arrivée de casseurs. À Montpellier, les effectifs de CRS ont été renforcés.

CRS et gilets jaunes, place de la Comédie à Montpellier

Montpellier, France

Plus de 60.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France ce samedi à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes. Une mobilisation qui présente "une menace sérieuse" selon Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Il estime que "les casseurs seront à nouveau au rendez-vous à Toulouse, Montpellier et Bordeaux par exemple, mais en particulier à Paris".

À Montpellier, la préfecture a prévu le renfort de CRS : quatre compagnies seront présentes (entre 400 et 500 hommes) contre une centaine les week-ends précédents. Des CRS qui seront équipés de lance à eau notamment.

Le centre-ville de Montpellier devrait de nouveau être déserté par les badauds, au grand dam des commerçants qui voient leur chiffre d'affaire chuter irrémédiablement.

